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Свыше 30 мероприятий прошло в рамках зимней программы «Добрые каникулы» на ВДНХ

Араз Салехов
Город
Свыше 30 мероприятий прошло в рамках зимней программы «Добрые каникулы» на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ завершилась зимняя программа «Добрые каникулы», которая проходила с 25 декабря по 15 января в павильоне № 44 «Кролиководство». Свыше 30 мероприятий было представлено в ходе мероприятия. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В эти зимние праздники ВДНХ стала центром притяжения для некоммерческих организаций и неравнодушных людей города. Поучаствовать в программе НКО можно было бесплатно и без предварительной записи. Гостями площадки стали более трех тысяч москвичей, — рассказала председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Так, в рамках акции представители НКО столицы рассказывали о своих проектах. Помимо этого, гости программы могли поучаствовать в благотворительной ярмарке и лектории. Также горожанам предлагалось посмотреть социальные мультфильмы и кино о людях, работающих в некоммерческой сфере, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, 17 января юные москвичи могут познакомиться с миром науки и новых технологий по подготовленному познавательному маршруту ВДНХ. Прогулка длится примерно 3,5 часа. За это время гости выставки посетят шесть точек и пройдут примерно 3,1 километра.

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