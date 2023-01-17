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Движение двух трамвайных маршрутов восстановили на Лесной улице

Араз Салехов
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Движение двух трамвайных маршрутов восстановили на Лесной улице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Лесная улица Карта всех событий

На Лесной улице восстановили движение трамваев № 7 и 9. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Лесной улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Напомним, что трамваи маршрутов № 7 и 9 задерживались на Лесной улице в районе остановки «Миусское депо». Причины задержки транспорта не уточняются. Столичных пассажиров призывали к внимательности при составлении маршрута.

С 21 января расписание поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 будет временно изменено. В частности, с 01:30 21 января до 04:30 23 января на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение будет осуществляться по пути в Нахабино.

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