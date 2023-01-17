Московских водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

В связи с выпадением снега в нескольких районах столицы на дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 17 января.

— В городе местами идет снег, возможно образование гололедицы. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах, — говорится в сообщении.

На данный момент ситуация на дорогах оценивается в четыре балла. Основные затруднения проезда транспорта наблюдаются на Ярославском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, МКАД и ТТК по направлению в центр. В вечерние часы показатель может повыситься до шести баллов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 3 января по 31 мая в связи со строительством инженерных сетей временно ограничено движение транспорта в районе улицы Плющихи.

Также из-за строительных работ с 13 января по 25 октября закрыт для движения участок Промышленной улицы.