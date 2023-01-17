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Приметы и советы

Россиянам рассказали о новом налоговом вычете за абонемент в фитнес-клуб

Араз Салехов
Общество
Россиянам рассказали о новом налоговом вычете за абонемент в фитнес-клуб
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С этого года россияне смогут получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— Налоговые вычеты за физическую культуру и спорт — это законодательный способ мотивации граждан на здоровый образ жизни, так граждане смогут оплачивать меньше налогов при занятии спортом, — отметила Спиридонова.

По ее словам, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей — гражданину вернется 13 процентов от расходов. Данная сумма, уточнила эксперт, предоставляется в совокупности с другими социальными вычетами: на лечение, обучение и так далее.

Вернуть средства можно двумя способами: подать в налоговую службу по месту жительства декларацию 3-НДФЛ или обратиться с заявлением к работодателю, сообщает агентство «Прайм».

По результатам 2023 года россиянам предстоит заплатить новый налог — налог с процентов по вкладам. Соответствующее нововведение в РФ должны были внедрить еще в 2020 году. Однако в связи с пандемией инициативу отложили до лучших времен. Как будет взиматься новый налог и как это отразится на доходах россиян, выясняла «Вечерняя Москва».

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