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Наплыв иностранных наемников на Украину связан с попытками компенсировать исчерпывающийся мобилизационный ресурс страны. Об этом во вторник, 17 января, заявил командир российской группы «Викинг».

— У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных «сотрудников», которые в большинстве своем здесь и остаются, — сказал он.

По словам командира, для иностранных военных наемничество расценивается как официальная структура. Военнослужащие заключают контракт, после чего отправляются в зону боевых действий. За выполняемые задачи они получают деньги, передает РИА Новости.

До этого командир группы «Викинг» заявил, что украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми, тем самым заманивая иностранных наемников в зону боевых действий на Украине. По его словам, соперник очень удивляется, когда по ним попадают снаряды России.

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «ВМ» о роли иностранных наемников в украинском конфликте. По его словам, США и другие члены альянса отправляют своих военных в зону боевых действий под прикрытием, называя их добровольцами.