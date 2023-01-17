Правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных товаров в Минобороны и МЧС

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Российское правительство поддержало законопроект, в рамках которого предлагается передача конфискованных товаров на гуманитарные и оборонные цели. Об этом во вторник, 17 января, сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию комиссии по законопроектной деятельности 16 января.

Согласно представленной информации, законом предлагается передача товаров легкой промышленности, которые были конфискованы в рамках административных дел. На данный момент такая продукция может быть передана только Росимуществу. После принятия документа эти вещи могут получить Минобороны и МЧС.

Как утверждается, принятие данного законопроекта позволить привлечь конфискат в хозяйственный оборот. Передаваемые товары смогут использоваться по прямому назначению, в том числе для гуманитарных и оборонных целей, передает агентство.

До этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ был подписан в городе Страсбург 27 января 1999 года.