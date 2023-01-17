Прощание с Инной Чуриковой началось в храме Христа Спасителя
Во вторник, 17 января, в храме Христа Спасителя началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Прощание с артисткой должно было начаться в 11:00, однако поклонники начали приходить задолго до назначенного времени.
В храме установлен гроб с телом актрисы. Родные, коллеги и поклонники артистки принесли цветы и венки.
Инны Чуриковой не стало 14 января, ей было 79 лет. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы.
Источник в здравоохранении сообщил, что Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.
Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко также выразила соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой. Парламентарий добавила, что уход из жизни именитой актрисы является горькой утратой для национальной культуры России.
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