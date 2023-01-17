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Прощание с Инной Чуриковой началось в храме Христа Спасителя

Лейла Алиева
Общество
Прощание с Инной Чуриковой началось в храме Христа Спасителя
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Во вторник, 17 января, в храме Христа Спасителя началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Прощание с артисткой должно было начаться в 11:00, однако поклонники начали приходить задолго до назначенного времени.

В храме установлен гроб с телом актрисы. Родные, коллеги и поклонники артистки принесли цветы и венки.

Инны Чуриковой не стало 14 января, ей было 79 лет. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы.

Источник в здравоохранении сообщил, что Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко также выразила соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой. Парламентарий добавила, что уход из жизни именитой актрисы является горькой утратой для национальной культуры России.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. О том, какими были жизнь и карьера артистки, — в материале «Вечерней Москвы».

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