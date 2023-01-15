«МК»: Источник назвал возможную причину смерти Чуриковой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Источник в здравоохранении сообщил, что актриса Инна Чурикова умерла от новообразования в головном мозге.

До этого артистка долго лечилась в различных клиниках, передает издание «Московский комсомолец».

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

1/10 2017 год / Фото: Александр Щербак / ТАСС 2/10 Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым, 2009 год / Фото: РИА Новости 3/10 Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год / Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС 4/10 Инна Чурикова во время примерки костюма Гертруды для шекспировской трагедии «Гамлет», 1986 год / Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС 5/10 Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком «Сорри», 1997 год / Фото: РИА Новости 6/10 Инна Чурикова во время фестиваля «Черешневый лес» в Москве, 2013 год / Фото: РИА Новости 7/10 Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля «Аудиенция» в Театре Наций, 2017 год / Фото: РИА Новости 8/10 Кадр из фильма «Морозко», 1964 год / Фото: РИА Новости 9/10 Инна Чурикова в гримерной перед началом спектакля в Ленкоме, 1975 год / Фото: РИА Новости 10/10 Кадр из кинофильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм», 1976 год / Фото: РИА Новости

Инна Чурикова скончалась 14 января, прощание с актрисой состоится в театре «Ленком» 17 января. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы.

Супруг артистки режиссер Глеб Панфилов заявил, что ее кончины «никто не ожидал». Также он добавил, что они с женой были как одно целое.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Чуриковой. Она играла на сцене «Ленкома» 45 лет, какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».