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Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет фильмы с участием Инны Чуриковой

Лейла Алиева
Город
Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет фильмы с участием Инны Чуриковой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-кинотеатр Музея Победы бесплатно покажет в феврале фильмы с участием покойной актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 17 января.

— Памяти великой русской актрисы мы посвятим показы фильмов с ее участием, которые подчеркивают все грани ее таланта. Инне Чуриковой были подвластны все жанры, и она по праву заслужила преданную любовь зрителей, — рассказал киновед, постоянный ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

Пользователям будут доступны кинокартины «Прошу слова», «Васса», «Тема», «Мать» Глеба Панфилова, «Курьер» Карена Шахназарова и «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января, ей было 79 лет. Супруг артистки, режиссер Глеб Панфилов заявил, что ее кончины никто не ожидал. Во время церемонии прощания в храме супруг и сын артистки встали на колени около ее гроба.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».

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