МИД России расширил стоп-лист европейских чиновников в ответ на санкции ЕС

Фото: МИД РФ

В ответ на девятый пакет санкций против России расширен список европейских чиновников, которым запрещен въезд на территорию государства. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД во вторник, 17 января.

— Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, — говорится в сообщении.

Также в стоп-лист попали отдельные депутаты Европарламента и граждане стран Евросоюза, которые были замечены в антироссийской пропаганде, говорится на сайте МИД.

Девятый пакет санкций против России был согласован ЕС в начале декабря 2022 года. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.