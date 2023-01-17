АТОР: Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

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Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что визовый процесс был ужесточен и в части сроков, и в части необходимых документов для оформления. Однако в роли самого «неприятного» аспекта выступил короткий срок выдаваемых россиянам виз.

Так, в настоящее время многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого «слабая визовая история», дадут только однократную визу под сроки поездки, сказал представитель одного из туроператоров.

При этом, как отметили собеседники АТОР, у человека в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история, однако ему оформят новую визу всего на несколько месяцев.

У других может быть в прошлом две «коротких» визы, но они в итоге получат годовую мультивизу, отмечается на сайте АТОР. По данным экспертов, получить шенгенскую визу по-прежнему возможно — на ее получение в Москве потребуется около трех недель.

Страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

До этого Совет ЕС принял решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы в новых регионах России, а также в Абхазии и Южной Осетии. Использование данных документов не будет признаваться легальным при получении шенгенских виз.