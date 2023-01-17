ФАС оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда рублей

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Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала американскую компанию Apple за то, что компания злоупотребляла доминирующим положением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 января.

По данным ФАС, правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок в приложениях за пределами самого магазина. Кроме того, нельзя было использовать и альтернативные способы оплаты.

В ведомстве подчеркнули, что Apple должна будет оплатить штраф в течение двух месяцев после вступления решения ФАС в законную силу.

Ранее ведомство признало компанию нарушителем российского антимонопольного законодательства. Тогда ФАС высказала принципиальное решение о виновности Apple, теперь же стала известна точная сумма штрафа.

Помимо этого, американская компания уже была не раз оштрафована в России. Ранее санкции на Apple были наложена за отказ локализовать серверы с данными российских пользователей.