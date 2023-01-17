Экономический потенциал: как подсанкционная Россия увеличила производство электроэнергии

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В России установили новый рекорд по выработке электроэнергии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, о чем свидетельствует увеличение показателей и как на фоне всех санкционных ограничений России удалось нарастить экономический потенциал.

Ежегодный отчет Системного оператора Единой энергетической системы показал годовой отчет, по результатам которого отмечается рост производимой электроэнергии.

Признак возрождения

По словам кандидата экономических наук и финансового аналитика Михаила Беляева, электроэнергию нельзя накапливать — ее генерируют столько, сколько необходимо потребить.

— А значит, рост цифр говорит о том, что увеличивается потребление внутри страны, — сказал Беляев.

Он пояснил, что электроэнергия в основном уходит на промышленный сектор, который является отражением экономического положения страны:

— Увеличение выработки электроэнергии является верным признаком того, что экономика находится в состоянии оживления. Это прямой указатель на ее рост.

Финансовый аналитик обратил внимание, что это лучший ответ России на заявления о том, что мы находимся в депрессивном состоянии и упадке. Этот показатель перечеркивает все негативные оценки в отношении экономики России.

Даже санкции не помеха

Долгое время, по мнению Беляева, Россия находилась в плену ущербного представления о том, что экономика должна ориентироваться на экспорт.

— Монетаристы и либералы внушили, что успехи экономики можно связывать только с наращиванием экспорта. Может быть, такое мнение сложилось с учетом опыта западных стран, — предположил аналитик.

Эти страны, как заметил он, сами по себе не являются большими по объему экономики, а главное, они достигли всех пределов внутреннего развития, поэтому им можно было переходить на расширение экспортного производства.

— Российский рынок и экономика отличаются от Запада тем, что у нас не заполнен внутренний рынок и возможности для производства. Это наше главное преимущество, которое показывает, что сейчас мы нацелены на развитие внутреннего производства, — уверен Беляев.

Но он не исключил при этом, что часть продукции уходит и на экспорт, потому что продавать природные ресурсы за пределами страны мы не перестали.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что все ограничения для России касаются только внешней сферы:

— Это еще один хороший сигнал, который показывает, что у нас не просто развивается производство — оно еще и ориентируется на внутренний рынок.

Именно он, уверен Беляев, создает экономическую безопасность страны, устойчивое развитие, а также улучшает благосостояние людей в стране, а это цель развития любой экономики.