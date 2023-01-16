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Приметы и советы

Не нефтью единой: что Россия может экспортировать в КНР и Индию

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Не нефтью единой: что Россия может экспортировать в КНР и Индию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Азиатский рынок для России станет прекрасной альтернативой Европе, куда можно поставлять не только нефтепродукты, но и другое сырье. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя новость о том, что китайские супертанкеры начали перевозить российскую нефть в Азию. Так, по словам собеседника «ВМ», восточные страны могли бы покупать у России также минеральные удобрения, электричество и даже древесину.

— Электричество по стационарным сетям можно пропускать через линии передачи, расположенные в Благовещенске. Уже сейчас китайцы покупают наши продукты питания: рыбу, морепродукты и кондитерские изделия, а также биоматериалы. Китай может также приобретать российские уголь и газ, — перечислил Холод.

Эксперт отметил, что в перспективе следует организовывать реализацию и сельскохозяйственной продукции. При этом он отметил, что уже несколько провинций Поднебесной приобретают российское зерно:

— Нужно предпринимать усилия, чтобы наладить прямые поставки российских продуктов в Китай, обходя мировой рынок, что значительно сэкономит время и деньги.

Перечисленные товары можно поставлять в том числе и в Индию. Но логистика в эту страну пока не налажена, поэтому расходы на поставки высокие.

— Однако и в этом случае есть решение, — обнадежил спикер. — Дело в том, что Китай строит железнодорожный путь через Центральную Азию, которая включает индийское направление. Если объединить этот маршрут с Россией, то процесс поставок упростится.

Новые логистические пути позволят увеличить объемы поставок российских товаров и расширить список стран, которые захотят их приобретать, заключил Холод.

Нефть Экспорт Азия Россия Китай
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