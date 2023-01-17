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Штукатурка обрушилась на младенца в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Штукатурка обрушилась на младенца в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Штукатурка потолка обрушилась на младенца в подмосковном Пушкине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 17 января.

Вечером 16 января в квартире жилого дома обрушилась штукатурка и попала прямо на месячную девочку. Однако в настоящее время ее жизни ничего не угрожает, ребенок отделался ссадинами на лице.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, истребовали документы из медицинского учреждения, а также изучили характеристику семьи девочки.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова сообщила «ВМ», что проверка дела была поставлена на контроль местной прокуратурой.

Недавно городе Гатчина под Петербургом снегоуборочная машина засыпала ребенка снегом. В Сети также появилось видео самого инцидента. На нем видно, как снегоуборочная машина ковшом убирает горку снега, на которой играют дети.

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