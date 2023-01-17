Грету Тунберг задержала полиция на акции протеста в Германии

Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержала немецкая полиция на акции протеста. Об этом сообщает Sky News.

Тунберг и еще десятки ее соратников отказались покинуть деревню Люцерат, которую готовят под снос для расширения угольного разреза в Рурском бассейне. Примечательно, что кроме самих активистов в деревне уже никто не жил, ее снос был разрешен правительством.

Отказавшуюся покидать деревню Тунберг силовики буквально вынесли на руках с акции протеста. Сама 20-летняя девушка во время задержания только улыбалась, а журналистам позднее заявила, что происходящее слишком безумно для 2023 года.

Осенью прошлого года Тунберг вместе с 600 подростками подала иск против правительства Швеции из-за его политики относительно климата. В качестве истцов выступили порядка шести сотен детей и подростков, объединенных движением «Аврора». В своем иске они требуют признать в судебном порядке недостаточной климатическую политику руководства королевства.

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