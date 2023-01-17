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Приметы и советы

Дуда: Польша говорит русскому миру «нет!»

Евгений Белоусов
В мире
Дуда: Польша говорит русскому миру «нет!»
Фото: president.pl

Польша говорит русскому миру «нет». Об этом во вторник, 17 января, заявил польский президент Анджей Дуда.

— Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит «русский мир», мы говорим однозначно: «Нет!» — сказал политик.

Дуда подчеркнул, что согласен на что угодно, лишь бы это была не Россия, передает CNBC.

До этого в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Дуда заявил, что не хочет войны с Россией из-за падения на территорию государства ракет. В качестве доказательств своих слов он привел тот факт, что не стал поднимать тему пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективную самооборону.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией в ЕС и нанести удар по России, используя территорию Украины.

Аналитик отметил, что Польша будет увеличивать свой контингент на Украине. Там появятся мощные польские частные военные компании, добавил он.

Польша Россия Анджей Дуда
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