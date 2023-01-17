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Express: Путин имеет возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса

Евгений Жуков
В мире
Express: Путин имеет возможность потопить НАТО в случае агрессии альянса
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россия способна устроить цунами странам — членам Североатлантического альянса (НАТО) с помощью новейших ядерных торпед «Посейдон». Об этом во вторник, 17 января, написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.

По его мнению, данные торпеды способны «погрузить Великобританию в морскую пучину». Колумнист подчеркнул, что данный тип вооружения производит минимальное количество шума, а также способен маневрировать — подобные особенности делают его уничтожение силами НАТО невозможным. Уолтерс отметил, что каждая атомная подводная лодка может нести до шести таких снарядов.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российские ядерные суперторпеды «Посейдон» невозможно перехватить никакими современными средствами.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада.

Россия Владимир Путин НАТО Ядерное оружие
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