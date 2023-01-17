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Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования

Евгений Белоусов
Общество
Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе РЖД.

— В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке — Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино, — говорится в сообщении.

В ближайшей перспективе Соколова планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский — Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы внесли законопроект об упразднении списка работ и профессий, для которых ограничивается применение труда женщин. Отмечается, что женщины должны получить право работать в таких высокодоходных отраслях, как нефтехимическая, добывающая, металлургическая.

С 1 марта текущего года Минтруд сократил перечень, разрешив женщинам быть авиамеханиками самолетов и вертолетов, а также заниматься монтажом технологического оборудования.

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