Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Небензя заявил, что трагедия в Днепре произошла по вине Украины

Егор Провоторов
В мире
Небензя заявил, что трагедия в Днепре произошла по вине Украины
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Трагедии в Днепропетровске не произошло бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 17 января. По его словам, российская ракета упала на дом после того, как ее сбила украинская система противовоздушной обороны (ПВО), расположенная в жилом квартале.

— Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы, — заметил российский дипломат.

Ровно также не было бы нужды со стороны России осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы Киев проявил готовность к мирным переговорам «на реалистичных условиях». Эти переговоры позволили бы устранить причины, которые вызывают необходимость спецоперации, пишет РИА Новости.

Теперь уже экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в минувшую субботу, 14 января, сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

Украина ПВО Василий Небензя
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте