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Трагедии в Днепропетровске не произошло бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 17 января. По его словам, российская ракета упала на дом после того, как ее сбила украинская система противовоздушной обороны (ПВО), расположенная в жилом квартале.

— Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы, — заметил российский дипломат.

Ровно также не было бы нужды со стороны России осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы Киев проявил готовность к мирным переговорам «на реалистичных условиях». Эти переговоры позволили бы устранить причины, которые вызывают необходимость спецоперации, пишет РИА Новости.

Теперь уже экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в минувшую субботу, 14 января, сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.