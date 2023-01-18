Главные талисманы на удачу в 2023 году для всех знаков зодиака

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Ориентируясь на стихию знака и его совместимость с символом 2023 года — Котом (Кроликом), астрологи сделали подборку талисманов удачи для всех 12 секторов зодиакального круга. Какие талисманы подойдут каждому знаку зодиака, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

В новом году вы научитесь самоорганизации и примете много удачных решений. Планирование — ваш конек, а Вселенная будет в этом помогать. Для привлечения удачи купите дорогой ежедневник или блокнот, выбирайте вещь в ярких цветах — желтом, красном или оранжевом.

Телец

В 2023 году вас ждет много знакомств и расширение круга друзей. Оставайтесь открытым и общительным. Астрологи рекомендуют в начале года обновить телефон. Если вы сделали это не так давно, тогда купите чехол с имитацией рисунка самоцветов — под агат, оникс, янтарь.

Близнецы

В 2023 году вам рекомендуется заняться физическим здоровьем. Крепкие мышцы помогут справиться со всеми задачами и трудностями. Талисманом в год Кролика для вас будет спортивный инвентарь во всех желтых оттенках — форма для тренировок, гантели, коврик для йоги, фитбол.

Рак

В наступившем году вам предстоит много поездок. Это будут как командировки, так и путешествия для отдыха с семьей или друзьями. Оберегом в 2023 году для вас станет большой новый чемодан или сумка. Желательно выбрать вещь в синем или серебристом цвете.

Лев

В 2023 году не забывайте про любовь к себе. Львам нужно посмотреть на себя под другим углом, улучшить внешний вид или сменить имидж. Талисманом для вас станет круглое зеркало, особенно в желтом или золотистом обрамлении.

Дева

В новом году Девам нужно помнить: «что посеешь, то и пожнешь». Внимательно относитесь к словам, особенно сказанным на эмоциях. Талисманом для вас будет новое комнатное растение в горшке. Можно самому посеять зернышко и следить за его ростом. Горшок выбирайте зеленого или фиолетового цвета.

Весы

Самым важным в 2023 году для Весов будет самообразование. Купите игрушку или миниатюрную модель вашей цели — маленькую машинку, если хотите сдать на права; игрушечный музыкальный инструмент, если планируете творческое развитие; сову — если в планах повышение квалификации и т. д. Универсальным символом удачи будет блокнот для учебы в морских оттенках.

Скорпион

В 2023 году Скорпионам важно наладить семейные отношения, улучшить коммуникацию с разными поколениями. Нужно поддерживать тепло и связь рода. Символизировать удачу в этом будет набор аромасвечей в красных, бежевых или фиолетовых цветах.

Стрелец

Вам важно в год Кота научиться справляться с агрессией и тревожностью. Развитие навыка самообладания поможет наладить остальные сферы в жизни и особенно отношения с родными. Для этого приобретите травяные подушки или эфирные масла с лавандой, мятой, валерианой.

Козерог

В 2023 году Козерогам придется учиться быть собранным и внимательным. Навыки организации, самоконтроля и запоминания очень пригодятся, особенно для работы. Для притягивания удачи купите себе удобный органайзер, новую полку или небольшой стеллаж. Выбирайте любые древесные оттенки.

Водолей

Вам звезды рекомендуют заняться улучшением финансового вопроса, выхода на стабильный доход. В 2023 году Водолею важно научиться грамотно тратить деньги. В качестве символа для удачи купите большую копилку в золотистом или красном цвете. Подойдет также небольшая шкатулка из дерева для купюр с позолоченным замочком.

Рыбы

В этом году Рыбам рекомендуется внимательно присмотреться к своему окружению. Кто-то явно там токсичный, и после общения с ним вы чувствуете упадок сил. Постарайтесь не общаться с таким человеком. Для защиты и удачи приобретите себе кулон из серебра в виде круга или ромба.