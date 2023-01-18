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Жителей Москвы предупредили о порывах ветра и гололедице 18 января

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Жителей Москвы предупредили о порывах ветра и гололедице 18 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, а также гололедица и до трех градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую среду, 18 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В российской столице температура воздуха будет находиться в диапазоне от 1 до 3 градусов со знаком «плюс». При этом в Московской области этот показатель периодами будет падать до двух градусов мороза.

Также специалисты предрекли, что ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 6-12 метров в секунду с возможными порывами до 18 м/с. Атмосферное давление при этом составит 746-747 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

В предстоящий четверг, 19 января, температура воздуха в столице будет существенно выше климатической нормы, что позволит практически побить температурный рекорд. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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