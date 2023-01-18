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Трамваи задерживаются в районе метро «Сокол» в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Трамваи задерживаются в районе метро «Сокол» в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Ленинградском проспекте в Москве, в районе остановки «Метро Сокол» утром в среду, 18 января, задерживаются трамваи №6, 15, 23 и 28, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram отмечается, что их маршруты временно изменены. Представители ведомства призвали горожан быть внимательными и следить за объявлениями водителей об изменении ситуации.

Несколько минут спустя в Дептрансе сообщили, что движение общественного транспорта на этом участке было восстановлено.

Утром во вторник, 17 января, в результате столкновения двух транспортных средств на трамвайных путях на улице Прянишникова произошла задержка трамваев № 27 и 29.

Еще ранее задержка трамваев произошла на Лесной улице в районе остановки «Миусское депо». Там временно изменили движение маршрутов № 7 и 9. Позже на участке восстановили движение трамваев.

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