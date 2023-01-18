«Сердце остановится»: терапевт Чернышева рассказала, кому опасно окунаться в прорубь на Крещение

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Окунаться в прорубь на Крещение для некоторых людей может быть смертельно опасно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Елена Чернышова.

По словам эксперта, купание в проруби прекрасно подходит только здоровым людям. Однако лучше начать закаляться с осени.

— Даже если раньше человек в хорошей физической форме и с отличным самочувствием никогда этого не делал, он может не бояться последствий. В идеале к этому событию нужно готовиться с осени: продолжать купаться с летнего сезона, окунаясь в более холодную воду. Если человек здоров и физически крепок, то он легко перенесет купание в проруби на Крещение, — заверила Чернышова.

Специалист предупредила, что больные люди должны отказаться от этой идеи:

— Ни в коем случае нельзя купаться всем, кто болен на данный момент: ни с температурой, ни с насморком, ни с кашлем, ни с больным зубом, ни с пробками в миндалинах. Любой намек на плохое самочувствие и воспалительный процесс в организме — это стоп-факторы. Купание в проруби может еще больше напрячь иммунную систему и спровоцировать ухудшение состояния.

Кроме того, терапевт подчеркнула, что желающие искупаться в проруби на Крещение с болезнями сердца должны пройти обследование и получить разрешение врача.

— Людям с ишемической болезнью сердца также нужно очень аккуратно подходить к купанию в проруби. А тем, у кого есть риск приступа инфаркта миокарда, нужно сделать электрокардиографию. При положительных результатах исследования можно окунуться на Крещение, — сказала она.

Самая серьезная проблема со здоровьем, которая может произойти после купания в проруби, — это нарушение сердечной деятельности, отметила Чернышова:

— Человек моментально теряет сознание, уходит под воду и тонет. Резкий спазм коронарных сосудов может вызвать острую сердечную недостаточность.

Если после купания появилась давящая, сжимающая боль за грудиной, тяжесть, затруднение дыхания, то нужно срочно обратиться к врачу. Более того, если начались обострения хронических заболеваний или появление симптомов простуды, тоже необходимо пройти лечение, подытожила врач.

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Также есть риск спровоцировать кардиологические заболевания. По словам терапевта, у ишемической болезни сердца есть форма «холодовой ишемии». В данном случае у человека при выходе на улицу рефлекторно спазмируются сосуды сердца, может случиться инфаркт миокарда.