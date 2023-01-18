Новый сезон проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» начинается в Москве

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В столице начнется 15-й сезон проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках», заявиться на который можно с 23 января по 12 февраля включительно. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Команда Моспродюсера всегда рада талантливым ребятам и открыта для поддержки начинающих артистов. Стать частью проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» — это еще один шаг в сторону творческого развития для всех, кто хочет быть услышанным и получить поддержку музыкальных экспертов, — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Традиционно в финальной части проекта в составе жюри будут находиться продюсеры лейблов, популярные артисты, A&R-менеджеры и другие ведущие представители индустрии. Финальное прослушивание состоится 16 марта, результаты объявят 20 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» пройдет в Москве в период с 23 января по 23 февраля. Основной целью мероприятия обозначена профилактика ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.