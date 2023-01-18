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Приметы и советы

NBC: Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Полина Долганова
В мире
NBC: Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Фото: Unsplash

Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал NBC.

По данным СМИ, среди пострадавших был 15-летний подросток.

В результате случившегося погибла женщина, которая стала непреднамеренной целью для стрелка.

В настоящее время жизни раненых ничего не угрожает.

Уточняется, что один из подростков открыл ответный огонь, за что его планируют привлечь к ответственности.

Правоохранители разыскивают первого стрелка.

Летом 2022 года при стрельбе в Соединенных Штатах, в американском штате Мэриленд, погибло три человека. Трагедия произошла примерно в 14:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) 9 июня на предприятии в населенном пункте Смитсбург, округ Вашингтон. На месте происшествия полицейские обнаружили тела трех погибших и одного раненого. Сообщалось, что он находился в критическом состоянии.

4 июля на параде в честь Дня независимости США в Хайленд-Парке, северном пригороде Чикаго, произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.

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