Шесть человек погибли при стрельбе на параде в пригороде Чикаго

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На параде в честь Дня независимости США в Хайленд-Парке, северном пригороде Чикаго, произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила мэр города Нэнси Ротеринг.

По ее словам, также 24 человека были госпитализированы в результате инцидента. Предполагается, что стрелок находился на крыше одного из домов недалеко от места проведения мероприятия.

Уточняется, что в настоящее время стрелок все еще находится на свободе. Полиция ищет белого подростка, который может носить камуфляжную одежду, передает ТАСС.

24 мая злоумышленник напал на начальную школу в Техасе. В результате случившегося, как уточняется, погиб 21 человек.

Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила, вскоре ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. В ответ на ситуацию президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.