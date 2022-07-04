Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шесть человек погибли при стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Евгений Белоусов
В мире
Шесть человек погибли при стрельбе на параде в пригороде Чикаго
Фото: Pixabay

На параде в честь Дня независимости США в Хайленд-Парке, северном пригороде Чикаго, произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила мэр города Нэнси Ротеринг.

По ее словам, также 24 человека были госпитализированы в результате инцидента. Предполагается, что стрелок находился на крыше одного из домов недалеко от места проведения мероприятия.

Уточняется, что в настоящее время стрелок все еще находится на свободе. Полиция ищет белого подростка, который может носить камуфляжную одежду, передает ТАСС.

24 мая злоумышленник напал на начальную школу в Техасе. В результате случившегося, как уточняется, погиб 21 человек.

Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила, вскоре ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. В ответ на ситуацию президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.

Смерть США стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте