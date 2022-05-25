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Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе

Полина Долганова
В мире
Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе
Фото: Whitehouse

Американский лидер Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в техасской начальной школе. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

— Вновь еще одна бойня — теперь в Ювалде. Как народ, мы должны спросить: когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби? — цитирует президента Соединенных Штатов РИА Новости.

Во вторник, 24 мая, злоумышленник напал на начальную школу в Техасе. В результате случившегося погиб 21 человек. Он уточнил, что погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

Недавно также стало известно, что на территории супермаркета в городе Буффало была открыта стрельба. 18-летний Пейтон Джендрон убил десятерых человек. Еще трое граждан получили ранения, из них двое находятся в критическом состоянии. Тогда американский лидер назвал случившееся актом внутреннего терроризма и призвал бороться с ним.

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