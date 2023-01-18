Японский журналист Накамура: Экономика России выстояла перед лицом западных санкций

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Российская экономика смогла выстоять перед лицом санкций со стороны стран западного мира. Об этом говорится в статье японского журналиста Ватару Накамуры, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

По его словам, западные санкции в экономической сфере оказали определенное влияние на Россию, однако серьезных трудностей из-за этого в стране не возникло. Автор статьи добавил, что одной из причин устойчивости страны является менталитет россиян.

Несмотря на уход западных компаний, российские власти разрешили параллельный импорт, поэтому и сейчас на полках магазинов можно найти, к примеру, продукцию Apple и Samsung.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству РФ добиться в 2023 году ощутимых результатов по повышению реальных заработных плат россиян, а также уровня занятости в стране. По мнению лидера, значительное падение показателей в 2022 году произошло в ряде отраслей, в том числе в автопроме и лесопромышленном комплексе.

В России установили новый рекорд по выработке электроэнергии. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, о чем свидетельствует увеличение показателей и как на фоне всех санкционных ограничений России удалось нарастить экономический потенциал.