Чай стал самым популярным напитком среди пассажиров поездов в РФ в 2022 году

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Чай все еще возглавляет список самых популярных горячих напитков у пассажиров поездов дальнего следования в России. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

По итогам прошлого года россияне выпили более 6,6 миллиона стаканов чая.

На втором месте по популярности расположился растворимый кофе. Его пили более 4,47 миллиона граждан. Кофе из кофемашин при этом выпили 2,5 миллиона пассажиров, передает РИА Новости.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что в настоящее время популярность набирает напиток куркума-латте, который плюс ко всему является очень полезным. В качестве еще одного полезного напитка Писарева отметила отвар шиповника. Он содержит различные минералы, которые помогают при профилактике сердечных заболеваний. Врач рекомендовала пить такой напиток детям.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, можно ли назвать какао полезным напитком. По ее словам, какао — крайне полезный напиток сразу по нескольким причинам: в частности, он понижает давление и работает как антидепрессант. Однако важно, чтобы в составе напитка не было лишних ингредиентов.