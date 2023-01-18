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Эпидемиолог рассказала, что заболеваемость гриппом в РФ может скоро пойти на спад

Полина Долганова
Общество
Эпидемиолог рассказала, что заболеваемость гриппом в РФ может скоро пойти на спад
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Заболеваемость гриппом в России может в ближайшем будущем пойти на спад. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, более активно стали проявляться вирусы гриппа типа В. Это свидетельствует о начале спада текущего эпидемического сезона по гриппу.

— Так что потихонечку в дальнейшем, я думаю, заболеваемость будет идти на спад, — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам врача-иммунолога Елены Мескиной, инфекционные недуги делятся на смешанные (микст-инфекции) на моноинфекции. Вариант микст способны вызвать сразу несколько возбудителей одновременно.

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