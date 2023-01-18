NYT: Штаты поставляют Киеву американские боеприпасы на вооружении армии Израиля

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Пентагон использует запас боеприпасов американского производства на складах в Израиле для поставки снарядов Украине калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает издание The New York Times.

— Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах, — говорится в статье.

В публикации добавили, что Штаты и Израиль договорились о поставке Киеву около 300 тысяч снарядов, 50 процентов из которых уже были отправлены на территорию Европы.

Недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что сторонам удалось договориться о передаче ВСУ технологий оповещения о ракетах и беспилотниках. Он также предположил, что данные технологии израильского производства через некоторое время будут переданы Украине в полном объеме.

До этого Белый дом заявил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Военный эксперт Василий Дадыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.