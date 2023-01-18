Врач Баконина рассказала о правильном уходе за кожей ребенка зимой

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Долгие прогулки ребенка зимой могут привести к переохлаждению, обморожению, пересушиванию, шелушению кожи и губ. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Баконина.

Чтобы избежать проблем с кожей, врач советует наносить на детскую кожу защитный крем, в составе которого есть пантенол или ланолин. Делать это необходимо за полчаса до выхода на улицу. За это время крем успеет впитаться, а лишняя влага испарится. При этом среди его компонентов не должно быть красителей, консервантов, отдушек, спирта.

Для зимних прогулок предпочтителен жирный питательный крем плотной консистенции. Баконина добавила, что для повседневного ухода подойдут увлажняющие кремы, передает Life.ru.

До этого косметолог Татьяна Моисеева рассказала, как привести кожу лица в порядок перед торжественным мероприятием. По ее словам, утром или перед торжествами лучше принять контрастный душ или произвести контрастный компресс для лица. Кроме того, можно нанести энзимный пилинг и помассировать лицо по массажным линиям снизу вверх, передает ФАН.

В холодное время года руки могут сохнуть, шелушиться и зудеть независимо от того, какое косметическое средство вы используете и что едите. Дерматологи дали советы, как справиться с проблемой.