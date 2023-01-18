Выставка Музея Победы о прорыве блокады Ленинграда будет показана в 70 российских музеях

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мультимедийная выставка Музея Победы «Искра надежды» будет одновременно продемонстрирована в музеях большинства российских регионов России. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе музея.

— К акции, которая стартует 18 января, присоединятся более 70 музеев — участников международного проекта «Территория Победы». Это федеральные и муниципальные музеи от Калининградской до Амурской области, в том числе два музея из ДНР, — говорится в сообщении.

Помимо этого, выставка будет продемонстрирована в Белоруссии. Данную акцию запустят в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Также стало известно, что к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. Так, 18 января запустят всероссийскую сетевую акцию «Искра надежды», в рамках которой пользователи на своих страницах в социальных сетях зажгут «искры» для напоминания современникам о подвиге героев прошлого.

В этот же день состоится открытие одноименной выставки, которая включает в себя порядка ста раритетов из фондов Музея Победы, собраний школьных музеев, частных коллекций. Среди экспонатов — реликвии, которые пережили блокаду вместе с их владельцами.