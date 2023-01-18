Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка Музея Победы о прорыве блокады Ленинграда будет показана в 70 российских музеях

Араз Салехов
Город
Выставка Музея Победы о прорыве блокады Ленинграда будет показана в 70 российских музеях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мультимедийная выставка Музея Победы «Искра надежды» будет одновременно продемонстрирована в музеях большинства российских регионов России. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе музея.

— К акции, которая стартует 18 января, присоединятся более 70 музеев — участников международного проекта «Территория Победы». Это федеральные и муниципальные музеи от Калининградской до Амурской области, в том числе два музея из ДНР, — говорится в сообщении.

Помимо этого, выставка будет продемонстрирована в Белоруссии. Данную акцию запустят в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Также стало известно, что к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. Так, 18 января запустят всероссийскую сетевую акцию «Искра надежды», в рамках которой пользователи на своих страницах в социальных сетях зажгут «искры» для напоминания современникам о подвиге героев прошлого.

В этот же день состоится открытие одноименной выставки, которая включает в себя порядка ста раритетов из фондов Музея Победы, собраний школьных музеев, частных коллекций. Среди экспонатов — реликвии, которые пережили блокаду вместе с их владельцами.

Россия Выставки Музеи Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте