Российский хоккеист Проворов отказался тренироваться в форме с ЛГБТ-символикой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов отверг инициативу выходить на тренировку в форме с символикой ЛГБТ. Об этом пишет агентство Associated Press.

По данным средства массовой информации, на разминке перед встречей команд спортсмены клуба вышли на лед в свитерах с символикой ЛГБТ и играли клюшками с лентами в радужной расцветке.

В свою очередь Проворов отказался участвовать в раскатке в такой одежде и с такой экипировкой.

— Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать, — заявил спортсмен.

При этом хоккеист вышел на лед во время матча и помог клубу обыграть соперников с результатом 5:2.

По словам главного тренера клуба Джона Тортореллы, он уважает позицию Проворова, который остается верен своей религии.

Недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно сделать все для того, чтобы исполнить принятый закон о запрете пропаганды ЛГБТ на практике, а также принять дальнейшие меры с целью «ограждения людей от зла». До принятия закона эта пропаганда успела принести достаточно вреда, заметил глава РПЦ.