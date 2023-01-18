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Welt: Болгария инициировала отключение России от SWIFT и заморозку активов Центробанка

Араз Салехов
В мире
Welt: Болгария инициировала отключение России от SWIFT и заморозку активов Центробанка
Фото: Pixabay

В начале прошлого года инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка стал тогдашний премьер Болгарии Кирилл Петков. Об этом говорится в расследовании газеты Die Welt.

Согласно предоставленным данным, политик 25 февраля стал участником неформального заседания Европейского совета в Брюсселе. Затянувшаяся до ночи встреча проводилась в формате беседы между Петковым и европейскими лидерами. Болгарский экс-премьер предлагал политикам Европы отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком.

Как уточняется, многие главы государств не были уверены в данном решении, однако в итоге комиссия ЕС приняла его, сообщает ТАСС.

При этом техническое правительство Болгарии вывело российские компании — поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года в связи с напряженной ситуацией с горючим. Действия болгарского правительства связаны с необходимостью обеспечения «нормальной работы государственных органов и других структур» Болгарии, от которых зависит жизнь граждан и нацбезопасность страны.

В сентябре премьер-министр технического правительства Болгарии Гылыб Донев сообщил, что болгарское правительство готово поддержать новые санкции Евросоюза в отношении России, только их необходимо тщательно продумать. По его словам, Болгария настаивает на глубоком анализе предлагаемых ограничений.

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