Власти Болгарии намерены поддержать только хорошо обдуманные санкции против России

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Болгарское правительство готово поддержать новые санкции Евросоюза в отношении России, только их необходимо тщательно продумать. Об этом в воскресенье, 25 сентября, заявил премьер-министр технического правительства Болгарии Гылыб Донев.

— Мы выступаем за продолжении уже наложенных санкций в отношении России, но мы, разумеется, считаем, что ЕС должен провести анализ введенных санкций, чтобы они не имели влияния на страны Европейского союза, на бизнес, — сказал он.

Премьер добавил, что Болгария настаивает на глубоком анализе предлагаемых ограничений. Это необходимо для точного отображения всех плюсов и минусов. Донев отметил, что введенные санкции не оказали необходимого давления на Россию, а лишь усугубили жизнь в Европе, передает ТАСС.

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может коснуться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете ограничений.