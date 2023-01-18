Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

Глава государства, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой. Несколько минут Путин стоял молча, а после этого поклонился и проследовал к автомобилю.

Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера, в районе Рабочего поселка № 5, батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова. Это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда. К юбилею памятного события Минобороны опубликовало документы о проведении стратегической операции «Искра».

Житель блокадного Ленинграда, заместитель председателя Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны Марк Уманский рассказал «Вечерней Москве», как удавалось выживать жителям осажденного города.