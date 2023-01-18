Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Лейла Алиева
Общество
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

Глава государства, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой. Несколько минут Путин стоял молча, а после этого поклонился и проследовал к автомобилю.

Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера, в районе Рабочего поселка № 5, батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова. Это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда. К юбилею памятного события Минобороны опубликовало документы о проведении стратегической операции «Искра».

Житель блокадного Ленинграда, заместитель председателя Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны Марк Уманский рассказал «Вечерней Москве», как удавалось выживать жителям осажденного города.

Блокада Ленинграда Владимир Путин Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте