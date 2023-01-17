Блокада не смогла сломить отважных жителей Ленинграда

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

18 января 1943 года в ходе наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов была прорвана блокада Ленинграда. Как удавалось выживать жителям осажденного города, «Вечерней Москве» рассказал заместитель председателя Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда Марк Уманский.

Его семья перебралась в город на Неве из Москвы, спасаясь от репрессий 1937 года.

— Я родился 3 сентября 1938 года, — рассказывает Марк Александрович. — Мне исполнилось три года, а через несколько дней, 8 сентября 1941 года, началась блокада. Его мама, Лилиана Максовна, была пианисткой, но с началом войны пошла работать на завод. Ей приходилось каждый день пешком идти до него около 15 километров. Поэтому она часто просила соседей отвести маленького сына в бомбоубежище.

Блокада Ленинграда у Марка Александровича ассоциируется с серым цветом.

— Была зима, поэтому меня закутывали в теплый серый платок, — говорит он. — Еще помню черные горки на снегу. Это я уже потом понял, что это погибшие люди. Однажды мы зашли с мамой в парадную, а там на лестнице лежала женщина. Я спросил: «А тетя спит?» «Да, сынок, спит», — ответила мама. И только став взрослее, я понял, что тогда произошло.

Семью Уманского вывезли по Дороге жизни в 1942 году.

— Как-то в 1950-е я убирался дома и наткнулся на тряпичный мешочек с остатками плиток столярного клея, — продолжает блокадник. — Я спросил у мамы, зачем же он нам нужен, если мы нормально живем. Она сказала, что лишним не будет.

В их семье до сих пор не оставляют за собой ни крошки хлеба...

В Ленинград Марк Александрович вернулся только в 1948 году. Он окончил школу, поступил в мореходное училище. Сегодня они вместе с вице-адмиралом Юрием Квятковским организуют работу столичной организации ветеранов-блокадников.

— Как и все, мы занимаемся патриотической работой, ходим по учебным заведениям и рассказываем молодежи о войне, — говорит Уманский. — А еще помогаем нашим солдатам на передовой: собрали средства для закупки пяти генераторов и автомобиля «Буханка».

СПРАВКА

В этот день 80 лет назад в ходе наступления советских войск были освобождены город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Момент стал коренным переломом в битве за Ленинград. Город получил связь с Большой землей и был спасен от голода.