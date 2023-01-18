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Полиция задержала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в столичном метро

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в столичном метро
Фото: АГН Москва
Москва, Филёвская линия, метро Киевская Карта всех событий

Полиция установила личность подростка, который сделал сальто с крыши поезда столичного метро, и задержала нарушителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 18 января.

По ее словам, инцидент произошел на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Молодой человек перелез через ограждение пешеходного перехода, после чего спрыгнул на крышу поезда, пробежал к следующему вагону, сделал сальто и, приземлившись на платформу, скрылся.

Видео: Пресс-центр МВД России

Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили личность трюкача и задержали его. Им оказался 17-летний житель Новой Москвы. Молодой человек объяснил свою выходку желанием снять видео для социальных сетей.

По факту нарушения был составлен протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» КоАП РФ. Материалы направили для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних.

Другое нарушение в метро произошло на станции метро «Курская». Злоумышленник отобрал у пассажирки телефон и, пытаясь скрыться, убежал в тоннель.

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