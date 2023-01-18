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Политолог Маркелов рассказал, какие переговоры ведут Россия и Украина

Игорь Синельников
Лейла Алиева

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Политолог Маркелов рассказал, какие переговоры ведут Россия и Украина
Фото: shutterstock

Несмотря на то что Украина приняла ряд законов, запрещающих ей вступать в переговоры с Россией, есть несколько тем, которые стороны все же обсуждают. Об этом рассказал «Вечерней Москве» политолог Сергей Маркелов.

— Переговоры идут, просто они все больше уходят из медийного поля. Для меня это показатель того, что все медленно движется в нормальное русло. По количеству сигналов позиция Зеленского постепенно становится равной нам. Вчера он даже сказал, что украинцы готовы говорить, — пояснил он.

По словам политолога, регулярно проводятся переговоры касательно обмена военнопленными, зерновой сделки, гуманитарных коридоров, сохранения газопроводов и так далее. При этом самого диалога еще нет и в ближайшее время не будет. Причиной этому является решение Запада направить Украине все выделенные на ее нужды деньги, заключил Маркелов.

Также политолог объяснил «ВМ», какие именно законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой.

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть вариант переговоров с Москвой, если они будут основываться на ряде базовых универсальных принципов.

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