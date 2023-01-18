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Вооруженные молотком грабители жестоко избили и обокрали жителя Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженные молотком грабители жестоко избили и обокрали жителя Москвы
Фото: Pixabay

На юго-западе столицы мужчину избили молотком и ограбили пришедшие к нему гости. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 18 января.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Ясенево на юго-западе столицы. К местному жителю в квартиру пришли знакомая и два ее друга. Внезапно мужчины набросились на хозяина жилища. Злоумышленники несколько раз ударили его молотком по голове и телу, после чего забрали документы, телефон, ювелирные украшения и деньги.

Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей. После нападения неизвестных хозяин квартиры был госпитализирован с различными травмами.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. Ими оказались 31-летняя знакомая пострадавшего, а также двое неоднократно судимых мужчин в возрасте 40 и 43 лет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантов заключили под стражу.

Другое нападение произошло в подмосковной Балашихе. Злоумышленник вломился в салон сотовой связи и похитил несколько телефонов со стеллажей.

Госпитализация разбой МВД Район Ясенево Преступления
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