Пожилого учителя русского языка задержали за совращение несовершеннолетней в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве задержали пожилого учителя русского языка и литературы, которого подозревают в совращении несовершеннолетней. Об этом стало известно в среду, 18 января.

По предварительным данным, 68-летнего мужчину, работающего преподавателем в одной из столичных школ, уличили в развратных действиях в отношении своей ученицы. Преступление произошло еще в сентябре 2022 года, но узнали об этом только сейчас, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Другая история, связанная с педофилией, произошла в подмосковном женском монастыре Истинной православной церкви, не имеющей отношения к РПЦ. Настоятеля обители обвиняют в том, что он совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к двум несовершеннолетним сиротам, работавшим в монастыре. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».