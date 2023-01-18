Наземный общественный транспорт Москвы будет работать в ночь на Крещение

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В столице продлят работу наземного общественного транспорта в ночь с 18 на 19 января. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, 45 маршрутов будут функционировать в ночь на Крещение. Таким образом, пассажиры смогут с комфортом добраться домой после крещенских купаний. Помимо этого, у них будет возможность воспользоваться 16 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также горожанам перечислили парки, в которых можно окунуться в прорубь на крещенские купания. Для горожан будут оборудованы майны, пункты обогрева и раздевалки. В частности, в парке «Сокольники» присоединиться к крещенским купаниями можно будет на Нижнем Майском пруду. В парке установят две купели площадью 3 на 1,2 метра.

В преддверии крещенских купаний специалисты Роспотребнадзора проверили воду в водоемах Москвы, где организованы купели. Так, в трех водоемах Юго-Восточного административного округа, а именно в Нижнем и Верхнем Люблинском, а также в Шибаевских прудах, вода не соответствовала установленным нормативам.