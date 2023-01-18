Путин: Россия никогда не напоминала о блокаде Ленинграда военными Европы

Фото: Администрация президента РФ

Россия никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из ряда стран Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками в среду, 18 января.

— Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран, — отметил он.

Однако, по словам главы государства, Россия никогда не напоминала об этом в силу своей толерантности, а также для того, чтобы не портить отношения с другими странами, передает ТАСС.

В этот же день в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Путин, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой. Несколько минут президент стоял молча, а после этого поклонился и проследовал к автомобилю.

Житель блокадного Ленинграда, заместитель председателя Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны Марк Уманский рассказал «Вечерней Москве», как удавалось выживать жителям осажденного города.