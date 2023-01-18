Госдума одобрила увеличение ставки акцизов на табачные изделия с 1 марта 2023 года

Фото: shutterstock

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов). Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

— Акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук; на 2024 год — до 2707 рублей плюс 16 процентов, но не менее 3678 рублей; на 2025 год — до 2815 рублей плюс 16 процентов, но не менее 3825 рублей, — говорится в законопроекте.

Как уточняется, закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить вейпы в России. Парламентарий уточнил, что все чаще вейпы стали употреблять дети.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти. Парламентарий добавил, что, рассматривая подобный вопрос, российские власти должны обратить внимание на здоровье граждан, а не на коммерческий фактор. По его словам, защита здравоохранения должна быть в приоритете.