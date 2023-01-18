Возлюбленный москвички несколько лет насиловал ее малолетнюю родственницу
Сотрудники полиции задержали мужчину, который четыре года насиловал малолетнюю родственницу своей сожительницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 18 января.
По ее словам, злоумышленник неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней родственницы его сожительницы в квартире жилого дома в Зеленограде. В силу возраста девочка не сразу поняла, что происходит, и рассказала обо всем учителю и родителям только спустя продолжительное время. После этого взрослые обратились в правоохранительные органы.
В результате оперативно-разыскных мероприятий 55-летнего мужчину задержали. По факту преступлений было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».
Фигуранта заключили под стражу. Следователи выясняют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.
Ранее стало известно, что по той же статье обвиняют настоятеля подмосковного монастыря истинно-православной церкви. По версии следствия, 85-летний мужчина в период с 2016 по 2017 год надругался над несовершеннолетними сиротами, прибывшими на работы в обитель. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».