Возлюбленный москвички несколько лет насиловал ее малолетнюю родственницу

Фото: СК РФ

Сотрудники полиции задержали мужчину, который четыре года насиловал малолетнюю родственницу своей сожительницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 18 января.

По ее словам, злоумышленник неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней родственницы его сожительницы в квартире жилого дома в Зеленограде. В силу возраста девочка не сразу поняла, что происходит, и рассказала обо всем учителю и родителям только спустя продолжительное время. После этого взрослые обратились в правоохранительные органы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 55-летнего мужчину задержали. По факту преступлений было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

Фигуранта заключили под стражу. Следователи выясняют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что по той же статье обвиняют настоятеля подмосковного монастыря истинно-православной церкви. По версии следствия, 85-летний мужчина в период с 2016 по 2017 год надругался над несовершеннолетними сиротами, прибывшими на работы в обитель. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».