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Приметы и советы

Психолог рассказал, какие болезни вызывает длительный стресс

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказал, какие болезни вызывает длительный стресс
Фото: Unsplash

Если каждый день проходит в стрессе и сопротивлении, рано или поздно напряжение проявится в теле через болезни. Об этом рассказал психолог Роман Сухинин.

Эксперт отметил, что негативные эмоции, которые человек не может выплеснуть, «оседают» в теле в виде зажимов и с большой долей вероятности могут трансформироваться в психосоматическое заболевание.

Так, у человека могут часто возникать мигрени. Когда постоянно стучит в висках, есть ощущение, что голова раскалывается на части, значит, мысли о нелюбимой работе беспокоят слишком часто.

Артриты, артрозы, любое ограничение подвижности — сигнал о том, что человек остановился в развитии. Человек боится делать решительные шаги из-за страха неудачи.

Эксперт также добавил, что желудок первым реагирует на затяжной стресс — отсюда язва, гастрит, холецистит и другие патологии передает aif.ru.

Ранее психолог Владимир Климов отметил, что нужно помнить, что стресс открывает новые возможности, поэтому важно не зацикливаться на проблемах. Лишняя паника также не помогает, а только вредит. Поэтому нужно взять паузу и глобально осмыслить ситуацию, передает Царьград.

До этого эксперты в комментарии «ВМ» рассказали, к чему может привести стресс и как от него защититься.

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