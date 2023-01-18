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Приметы и советы

Переживший гибель маленького сына рэпер MiyaGi снова стал отцом

Араз Салехов
Общество
Переживший гибель маленького сына рэпер MiyaGi снова стал отцом
Фото: YouTube / Hajime

Рэпер осетинского происхождения MiyaGi снова стал отцом, 17 января у него родился сын. Радостная новость появилась в личном блоге музыканта в среду, 18 января.

В 2017 году музыкант потерял маленького сына, который выпал из окна девятого этажа. Спустя три года после трагедии у рэпера родилась дочь. И в этом году он вновь стал отцом. В связи с этим пользователи Сети решили поздравить артиста: «Настоящее чудо! Счастья твоей семье»; «Слов нет… Очень рады за Азамата»; «Ангел вновь спустился с небес. Храни тебя, малыш, Всевышний».

До этого известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал о желании стать отцом в пятый раз, однако его супруга Оксана Самойлова в настоящее время не настроена рожать детей. На странице рэпера в одной из социальных сетей появилась фотография большой семьи, под которой была подпись о том, что о четвертой беременности Самойловой стало известно именно в этом месте. В комментариях исполнитель намекнул, что, несмотря на двухлетний возраст их младшего сына, он готов к еще одному ребенку.

В начале января у сыровара и бывшего жениха телеведущей Ольги Бузовой Дениса Лебедева родилась дочь. Отношения с ведущей у Лебедева закончились скандалом после шоу «Замуж за Бузову». Однако после этого он смог найти свою любовь: в марте 2021 года предприниматель женился на нотариусе Екатерине Пановой.

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