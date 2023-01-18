ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

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ЦБ с 18 января приступил к установке официального курса рубля еще к девяти иностранным валютам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются банком, дополнительно включены дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, таиландский бат, вьетнамский донг и сербский динар.

Помимо этого, на сайте ЦБ говорится о новозеландском долларе, грузинском лари, индонезийской рупии, египетском фунте, а также о катарском риале.

Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России каждый рабочий день, на текущий момент включает 43 валюты.

До этого стало известно, что ЦБ с 19 января запустит новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней, а именно сделки своп по продаже юаней за рубли.

Банк России с 13 января возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.