Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

Евгений Жуков
Экономика
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам
Фото: Вечерняя Москва

ЦБ с 18 января приступил к установке официального курса рубля еще к девяти иностранным валютам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются банком, дополнительно включены дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, таиландский бат, вьетнамский донг и сербский динар.

Помимо этого, на сайте ЦБ говорится о новозеландском долларе, грузинском лари, индонезийской рупии, египетском фунте, а также о катарском риале.

Таким образом, список иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России каждый рабочий день, на текущий момент включает 43 валюты.

До этого стало известно, что ЦБ с 19 января запустит новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней, а именно сделки своп по продаже юаней за рубли.

Банк России с 13 января возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ Россия Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте